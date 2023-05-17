İstanbulspor galibiyeti yeni bir ihtimali beraberinde getirdi. Lig ikincisi Fenerbahçe'nin yarın sahasında Trabzonspor'a puan kaybetmesi halinde Galatasaray, cumartesi günü Sivasspor maçına şampiyonluğu garantilemek için çıkacak.

Galatasaray son haftaların formda ekibi İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 yenerek çok önemli bir virajı geride bırakırken şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Fenerbahçe'nin yarınki Trabzonspor maçını rahat izleme şansını elde etti. Sarı lacivertlilerle aradaki puan farkını -maç fazlasıyla- sekize çıkaran Aslan'a cumartesi günü şampiyonluğunu ilan etme fırsatı da doğdu.

Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'u ağırlayacağı maçta puan kaybetmesi durumunda Galatasaray sahasında Sivasspor'u mağlup ederse şampiyonluğunu ilan edecek. 68 puanda olan Fenerbahçe; Trabzonspor ile berabere kalırsa 69, Karadeniz ekibine yenilirse 68 puanda kalacak. Geride 2'si hükmen olmak üzere toplam 4 maçı olan Kanarya böylece maksimum 80 veya 81 puana çıkabilecek.

HÜKMEN 3 PUAN CEPTE

Ligde 76 puanı bulunan Galatasaray ise Sivasspor'u yenerse 79 puana çıkacak. Bu karşılaşma sonrası 1'i hükmen olmak üzere toplam 3 maça çıkacak Galatasaray ise 82 puanı garantilemiş olacak.