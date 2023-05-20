Galatasaray, şampiyonluk aşkına!

Okan Buruk'un öğrencileri Sivasspor karşısında 3 puan alması halinde gelecek hafta Ankaragücü deplasmanına şampiyonluk için çıkacak.

Aslan, 2 maçtan 6 puan çıkartırsa rakiplerinin alacağı sonuca bakmaksızın 23. şampiyonluğunu ilan edecek.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçının kadrosunda önemli bir değişiklik yapmayı düşünmüyor.

Sarı kart cezası sona eren Sacha Boey'in geri döndüğü Aslan'da, geçen hafta kırmızı kart gören Zaniolo dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Dünya Kupası arasından sonra atağa geçen Galatasaray, o süreçte liderliği almış ve bir daha bırakmamıştı.