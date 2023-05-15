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Spor

Galatasaray, şampiyonluk yolunda İstanbulspor deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray, İstanbulspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, kazanıp liderlik yarışındaki ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile olan 5 puanlık farkı korumak istiyor.

AA15 Mayıs 2023 Pazartesi 11:13 - Güncelleme:
Galatasaray, şampiyonluk yolunda İstanbulspor deplasmanında
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Galatasaray ile İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig tarihinde yarın 46. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda Galatasaray'ın rakibine karşı açık ara üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 45 müsabakada Galatasaray 30, İstanbulspor 5 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 102 golüne, İstanbulspor 41 golle yanıt verebildi.

İSTANBULSPOR'UN EV SAHİBİ OLDUĞU MAÇLAR

Galatasaray'ın, Süper Lig'de deplasman maçlarında da rakiplerine üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, İstanbulspor'a konuk olarak çıktığı maçların 13'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 4'ünü yitirdi.

Bu maçlarda 44 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 20 gol gördü.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, İstanbulspor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 1962-1963 sezonunda ev sahibi olduğu maçta 6-0'lık sonuçla aldı.

İstanbulspor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, 1970-1971 sezonunda evinde oynadığı maçta 3-0'lık skorla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 2000-2001 sezonunda oynandı. İstanbulspor'un sahasında oynanan maçı, Galatasaray 5-3 kazandı. Toplam 8 gol, rekabetteki 44 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

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