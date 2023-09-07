Galatasaray, Samsunspor sınavına hazırlanıyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümü basına açık tutuldu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. İki grup halinde top kapmayla devam eden idmanda, futbolcular dar alanda pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldığı bildirildi.

İdmana milli takım kamplarında bulunan futbolcular haricinde takımdan ayrı program uygulanan Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech, sakatlığı olan Mauro Icardi ve Sergio Oliveira katılmadı.

Çalışmayı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da takip etti.

Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.