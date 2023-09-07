İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2023 Perşembe / 22 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8315
  • EURO
    28,7635
  • ALTIN
    1654.58
  • BIST100
    8337.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Samsunspor sınavına hazırlanıyor
Spor

Galatasaray, Samsunspor sınavına hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA7 Eylül 2023 Perşembe 20:55 - Güncelleme:
Galatasaray, Samsunspor sınavına hazırlanıyor
ABONE OL

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümü basına açık tutuldu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. İki grup halinde top kapmayla devam eden idmanda, futbolcular dar alanda pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldığı bildirildi.

İdmana milli takım kamplarında bulunan futbolcular haricinde takımdan ayrı program uygulanan Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech, sakatlığı olan Mauro Icardi ve Sergio Oliveira katılmadı.

Çalışmayı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da takip etti.

Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.