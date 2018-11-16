Galatasaray Sandro Wanger'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Geçtiğimiz gün Divan Kurulu’nda devre arasında ‘mutlaka golcü transferi yapacağız, bizim a,b,c,d,e planlarımız hazır’ diyen Mustafa Cengiz, teknik heyet ve scout ekibinin raporunu beklerken, tecrübeli teknik adam Fatih Terim’e birçok menajerden çeşitli forvetler öneriliyor.

Oumar Niasse, Okaka, Adebayor, Modeste, Guidetti gibi yıldız golcüleri listesinde bulunduran Galatasaray’ın gündemine farklı futbolcular da gelirken, Fatih Terim’e Almanya’dan Sandro Wagner önerisinin yapıldığı belirtildi. Bayern Münih’te Lewandowski’nin arkasında kalan ve bu sezon 8 maçta forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sadece iki maça ilk 11’de başlaması 1,94’lük Alman Panzerini bir hayli rahatsız ederken, Wagner’in ekonomik anlamda Galatasaray’a uygun olması bu transferi bir adım daha öne çıkarıyor.

Bayern Münih’ten yıllık 3,2 milyon euro alan Sandro Wagner’in 6 ay için 1,5 milyon euro’ya imza atacağı belirtilirken, deneyimli teknik adam Fatih Terim’in de yıldız golcüye sıcak baktığı ifade edildi. Kiralama konusunda Bayern Münih’in herhangi bir zorluk çıkarmayacağı bildirilirken Wagner’in geçtiğimiz sezon da Münih’te fazla forma giyememesi oyuncuyu Galatasaray’a yaklaştırıyor.

Daha önce Werder Bremen, Herta Berlin, Hoffenheim formaları giyen Sandro Wagner 2017 yılının devre arası transfer döneminde 12 milyon euro’ya Bayern Münih’e gelmişti.

(Diriliş Postası)