30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7618
  • 6,3929
  • 276.162
  • 94652.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray savunmasına Ahmet Gürleyen

Luyindama-Marcao ikilisinin alternatifi Ahmet Çalık'ı yetersiz gören ve uzun süredir yerli stoper arayan Galatasaray'ın Alman ekibi Mainz'ın kadrosunda yer alan Ahmet Gürleyen'le ilgilendiği öğrenildi.

  • Sabah
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

20 yaşındaki gurbetçi stoper için temasa geçildiği gelen haberler arasında. Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Kostas Mitroglou, Hollanda ekibi PSV'ye satın alma opsiyonuyla kiralandı. Dün Hollanda'ya giden oyuncu için karmaşık bir anlaşma yapıldığı ortaya çıktı. Mitroglou'nun 2.6 milyon Euro olan ücretini üç kulübün (Bonservisine sahip Marsilya, anlaşmayı bozan G.Saray ve kiralayan PSV) birlikte ödeyeceği öğrenildi. Bu arada Kayserispor'a verilmesi gündemde olan G.Saray'ın yeni transferi Nijeryalı stoper Ozornwafor da İspanya ikinci lig takımlarından Almeria'ya kiralandı.
 
NZONZI'NIN LISANSI ÇIKTI
 
CUMA günü transferi resmen açıklanan Steven Nzonzi'nin lisansı çıkartıldı ve ismi TFF listesine eklendi. Taraftarların sahada olmasını dört gözle beklediği futbolcuyu teknik direktör Fatih Terim'in Konya maçında oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Bu arada G.Saray, çalışmalarına dün de devam etti.

Yolcu minibüsünü ateşe veren PKK sempatizanları yakalandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Esed rejimi Rusya'nın desteğiyle Han Şeyhun'u ele geçirdi

Esed rejimi Rusya'nın desteğiyle Han Şeyhun'u ele geçirdi

Radamel Falcao transferiyle ilgili flaş açıklama!

Radamel Falcao transferiyle ilgili flaş açıklama!

Beşiktaş'ta beklenen istifa geldi

Beşiktaş'ta beklenen istifa geldi

'Göbeklitepe Yılı' etkisi... Ziyaretçi rekoru kırdı!

'Göbeklitepe Yılı' etkisi... Ziyaretçi rekoru kırdı!

Bavar-373: S-300’den daha güçlü, S-400’e rakip!

Bavar-373: S-300’den daha güçlü, S-400’e rakip!

Türkiye'den yapay zeka hamlesi

Türkiye'den yapay zeka hamlesi

Bir ilk... 'Xi Jinping'den Anekdotlar' Türk okuruyla buluşuyor

Bir ilk... 'Xi Jinping'den Anekdotlar' Türk okuruyla buluşuyor

4 milyon liralık hırsızlık: Lüks villayı günlerce 'drone' ile izlemişler

4 milyon liralık hırsızlık: Lüks villayı günlerce 'drone' ile izlemişler
 

POPÜLER HABERLER

Yolcu minibüsünü ateşe veren PKK sempatizanları yakalandı

Yolcu minibüsünü ateşe veren PKK sempatizanları yakalandı

Bursaspor'un efsane 10 numarası çelikten heykelle ölümsüzleştirildi

Bursaspor'un efsane 10 numarası çelikten heykelle ölümsüzleştirildi

O simgelerin heykeli dikildi! Yoğun ilgi görüyor

O simgelerin heykeli dikildi! Yoğun ilgi görüyor

1100 yıllık kilise! 7'nci kez ayin yapılacak

1100 yıllık kilise! 7'nci kez ayin yapılacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA