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Spor

Galatasaray savunmasına Sanchez etkisi

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez, Başakşehir maçının ardından MKE Ankaragücü müsabakasına da ilk 11'de sahaya çıkacak.

Sabah29 Eylül 2023 Cuma 12:00 - Güncelleme:
Galatasaray savunmasına Sanchez etkisi
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Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, bu karşılaşmada savunmada Davinson Sanchez'e forma verecek. Kolombiyalı stoper, Başakşehir maçında başarılı performansıyla dikkat çekmişti.

Sanchez'e savunmanın göbeğinde Victor Nelsson eşlik edecek. Başakşehir maçında Kazımcan'ın sakatlığı sonrası sol beke geçen ve etkili oyunuyla dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı da yine sol bekte forma giyecek.

Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı dışındaki yerli oyuncuları Kerem Demirbay ve Kerem Aktürkoğlu olacak.

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