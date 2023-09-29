Galatasaray savunmasına Sanchez etkisi

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, bu karşılaşmada savunmada Davinson Sanchez'e forma verecek. Kolombiyalı stoper, Başakşehir maçında başarılı performansıyla dikkat çekmişti.

Sanchez'e savunmanın göbeğinde Victor Nelsson eşlik edecek. Başakşehir maçında Kazımcan'ın sakatlığı sonrası sol beke geçen ve etkili oyunuyla dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı da yine sol bekte forma giyecek.

Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı dışındaki yerli oyuncuları Kerem Demirbay ve Kerem Aktürkoğlu olacak.