Galatasaray Schalke maçı ne zaman saat kaçta 24 Ekim GS Schalke maçı şifresiz mi hangi kanalda izlenecek

Galatasaray GS Schalke maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray GS Schalke maçı şifresiz mi nasıl izlenecek? Gs Schalke maçı ne zaman? soruların yanıtları Galatasaray Schalke maçı ilk 11'leri, skor, özet ve golleri ile ilgili tüm detayları star.com.tr haber sitemizden takip edebilir yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Galatasaray Schalke maçı içir geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi D grubu üçüncü maçında Ali Sami Yen Spor kompleksinden alman ekibi Schalke'yi konuk edecek olan Galatasaray'da sakat oyuncuların yokluğu can sıkıyor. Fatih Terim dün gerçekleştirdiği basın toplantısında Serdar Aziz, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando ve Feghouli'nin maçı kadrosuna alınmadığını duyurdu.Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi 3. maçında Alman ekibini yenerek gruptaki ikinci galibiyetini almak istiyor. Galatasaray Schalke maçına artık sayılı saatler kaldı. Detaylar star.com.tr'de

Taraftar önünde Bundesliga'da zor günler geçiren Schalke'yi konuk edecek olan Galatasaray'da gözler maçın oynanacağı saate çevrildi. Sarı kırmızılı takımın teknik patronu dün düzenlediği basın toplantısında kadroda yer alamayacak olan isimleri duyurdu. Sakatlıkları süren Emre Akbaba, OnyekuruiFeghouli, Fnando ve Serdar Aziz Schalke maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY SCHALKE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Galatasaray Schalke maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu konusunda henüz bir netlik olmasa da beINSPORTS 1 HD'den naklen yayınlanması bekleniyor. Galatasaray Schalke maçında Fransız hakem Benoit Bestien düdük çalacak.

Süper Lig'de oynadığı Bursaspor maçında yaşadığı sakatlıklarla büyük şok yaşayan Galatasaray rakibiyle 1-1 beraber kalmış ayrıca Serdar Aziz, Fernando ve Feghouli oyuna devam edememişti. Galatasaray'da gözler şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynanancak Schalke 04 maçına çevrildi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında Almanya'nın Schalke 04 takımını konuk edecek. İlk maçında Lokomotiv Moskova'yı mağlup eden, ikinci maçta muhteşem oyununa rağmen Porto'ya deplasmanda kaybeden Galatasaray üçüncü maçta Schalke'yi taraftarın da desteği ile mağlup etmek istiyor. Galatasaray Serdar Aziz, Fernando, Feghouli ve Emre Akbaba gibi 4 önemli ismin sakatlığı bulunuyor.

Galatasaray - Schalke hangi kanalda?



Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar star.com.tr'de



Galatasaray muhtemel 11: Muslera, Linnes, Maicon, Ozan Kabak, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Rodrigues, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok



Galatasaray'da eksikler can sıkıyor



Sarı-Kırmızılı takımda kritik Schalke maçı öncesi Serdar Aziz, Fernando, Onyekuru, Feghouli ve Emre Akbaba'nın sakatlıkları bulunuyor.



Schalke'de 4 eksik var



Cedric Teuchert, Steven Skrzybski, Bastian Oczipka ve Benjamin Stambouli'nin sakatlıkları nedeniyle Galatasaray karşısında oynaması zor görünüyor.



Galatasaray, Avrupa’da 100. galibiyet peşinde



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Alman temsilcisi Schalke 04 ile oynayacağı maça Avrupa'daki 100. galibiyetini almak için çıkacak. Sarı-kırmızılılar bugüne kadar Avrupa’da oynadığı 273 müsabakada 99 galibiyet, 103 mağlubiyet ve 71 beraberlik aldı.



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında yarın sahasında saat 22.00’de Almanya’nın Schalke takımı karşı karşıya gelecek. Grupta geri kalan 2 müsabakada sarı-kırmızılılar, 3 puanla 3 sırada yer alırken, Schalke ise 4 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor.



Avrupa’da 274. randevu



Galatasaray, Schalke karşılaşması ile Avrupa kupalarında 274. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar daha önce çıktığı 273 müsabakanın 99’undan galibiyetle ayrıldı. 103 maçta rakiplerine mağlup olan Aslan, 71 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Söz konusu müsabakalarda Cim Bom rakip fileleri 373 kez havalandırırken, kalesinde ise 405 gol gördü.



Şampiyonlar Ligi’ndeki 107. maç



Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 106 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 28 kez sahadan galip ayrılırken, 52 kez rakiplerine mağlup oldu. 26 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Galatasaray, attığı 109 gole karşın kalesini 176 gole kapatamadı.



Schalke ile 3. resmi karşılaşma



Galatasaray ile Schalke bugüne kadar resmi maçlarda iki kez rakip oldu. İki takım 2012-2013 sezonu Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu’ndaki mücadele 1-1 sona ererken, Almanya’daki karşılaşmayı Umut Bulut’un son dakika golü ile 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, çeyrek finale kalmıştı.



Sakatlıklar fazla



Galatasaray’da sakatlıkların fazlalığı Teknik Direktör Fatih Terim’in elini zorlaştırıyor. Emre Akbaba'nın yanı sıra milli takımdan sakat dönen Onyekuru'ya, Bursaspor maçında da birçok isim eklendi. Ligdeki mücadelede Serdar Aziz, Fernando ve Sofiane Feghouli sakatlığından dolayı henüz ilk yarı dolmadan oyundan çıkmış ve Teknik Direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ilk yarısında 3 oyuncu değişikliği hakkını da kullanmıştı. Lokomotiv Moskova maçında kırmızı kart gören ve Porto karşılaşmasında cezasını çeken orta sahanın önemli ismi Badou Ndiaye, Schalke müsabakasında sahadaki yerini alacak.



Düdük Fransız Benoit Bastien’de



Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Bastien'ın yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yaparken, Benoit Millot ile Jerome Miguelgorry ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cyril Mugnier olacak.

Galatasaray, Avrupa’da 274. maçına çıkıyor



UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü haftasında yarın Almanya’nın Schalke 04 ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 274. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 273 müsabakanın 99’undan galibiyetle ayrıldı. 103 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 71 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 405 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılı takım, Schalke 04 müsabakasını kazanması durumunda Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.



Müzede 2 Avrupa kupası



Türkiye’nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa’da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal’ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası’nı Türkiye’ye getirdi. Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa’yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid’i eleyerek kazandı.



Avrupa’da önemli başarılar



Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa’nın dışında Avrupa’da birçok önemli başarıya imza attı.



Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.



Şampiyon Kulüpler Kupası’nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalyan ekibi Milan’a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya’nın Legia Varşova ekibine yine çeyrek finalde boyun eğdi.



Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla "Avrupa Fatihi" unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finaline adını yazdırdı ancak Romanya ekibi Steaua Bükreş’e elenerek final hayallerini rakibine bıraktı.



Organizasyon adının UEFA Şampiyonlar Ligi’ne çevrilmesinin ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde dörderli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa’nın en iyi 8 takımı arasına girdi.



Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid’e elendi.



Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid’e elenerek organizasyona veda etti.





Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı da galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.



Kurayla 1 kez elendi, 1 kez tur atladı



Galatasaray, Avrupa kupalarında iki takımın yenişememesi durumlarında geçmişte uygulanan "kura çekme" yönteminin, çeyrek final öncesinde bir kez kurbanı, bir kez de şanslı tarafı oldu Şampiyon Kulüpler Kupası’nın 1963-64 sezonu 2. turunda İsviçre ekibi Zürih’le eşleşen Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybedip, evindeki maçı ise 2-0 kazandı. O dönemdeki uygulamaya göre tarafsız saha olarak İtalya’nın başkenti Roma’da oynanan 3. maçın sonucu da 2-2 bitince, çekilen kura sonucunda Zürih turu geçip adını çeyrek finale yazdırdı.



Sarı-kırmızılı ekip, 1969-70 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Çekoslovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelip, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra rövanş maçının normal süresini ise aynı skorla galip tamamladı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince yine kura çekimine gidildi ve bu kez şanslı taraf olan Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.



En farklı galibiyet ve mağlubiyet



Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini İsrail ekibi Maccabi Netanya, en farklı yenilgisini ise Alman ekibi Bayern Münih karşısında yaşadı. UEFA Avrupa Ligi 2009-2010 sezonu 3. ön eleme turu rövanş maçında İsrail’in Maccabi Netanya ekibini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı’nda oynanan maçı 6-0 kazanarak Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine ulaştı.



Sarı-kırmızılı takım, 1972-1973 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda ise Alman ekibi Bayern Münih’e 6-0 kaybetti ve tarihinin en farklı yenilgisini aldı.



En çok maça Bülent Korkmaz çıktı



Galatasaray forması altında Avrupa kupalarında en çok maça Bülent Korkmaz çıktı. Kariyerinde 101 Avrupa kupası maçına çıkan Bülent Korkmaz, Galatasaray’ın Avrupa kulvarında en çok forma giyen ismi olarak rekoru elinde bulunduruyor.