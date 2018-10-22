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Galatasaray Schalke maçında Benoit Bastien düdük çalacak

Galatasaray'ın 24 Ekim 2018 Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Schalke ile oynayacağı karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek.

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 24 Ekim Çarşamba günü Schalke 04 ile oynayacağı karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Cyril Mugnier olacak.

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