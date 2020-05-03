İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0114
  • EURO
    7,7167
  • ALTIN
    383.512
  • BIST100
    101110
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Sekidika ve Ozornwafor'u kiralayacak
Spor

Galatasaray Sekidika ve Ozornwafor'u kiralayacak

Galatasaray, Sekidika ve Ozornwafor için Süper Lig'den gelecek teklifleri değerlendirecek. Cimbom'un planı, iki ismi de oynayacakları takımlara kiralamak.

03 Mayıs 2020 Pazar 17:37 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 17:37
ABONE OL

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmesinin ardından Galatasaray, yeni sezon kadro yapılanmasına şimdiden başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda ilerleyen planlamalarda en çok merak edilen konulardan biri de takımın genç oyuncuları Jesse Sekidika ve Valentine Ozornwafor'un durumuydu.

Takvim'de yer alan habere göre tecrübeli teknik adam, gelecek sezon Ozornwafor ve Sekidika'nın Süper Lig'de 11'de oynayacakları bir kulübe kiralık verilmesini istedi. Bilindiği gibi sezon başında takıma katılan 20 yaşındaki defans oyuncusu Valentine Ozornwafor, bu sezonu İspanyol ekibi Almeria'da kiralık olarak geçirdi. Ocak ayında gelen 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika ise sarı-kırmızılı takımda 6 maça çıktı.

Türkiye'nin koronavirüs yardımları Somali'de

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.