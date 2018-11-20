Galatasaray, Seleznyov'u devre arasında transfer edecek Son olarak 8. haftada oynanan Trabzonspor karşılaşmasında ağları havalandıran Seleznyov, Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde beklenen etkiyi gösteremedi. 33 yaşındaki forvetin devre arasında satılması da gündeme geldi.