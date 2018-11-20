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Galatasaray, Seleznyov'u devre arasında transfer edecek

Son olarak 8. haftada oynanan Trabzonspor karşılaşmasında ağları havalandıran Seleznyov, Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde beklenen etkiyi gösteremedi. 33 yaşındaki forvetin devre arasında satılması da gündeme geldi.

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Akhisarspor’un gol yollarındaki en önemli ismi Yevhen Seleznyov’la ilgili flaş karar.

Son 5 maçta sessiz kalan ve bu sezon aldığı cezalarla yaşadığı sakatlıklar yüzünden bir türlü istikrarı yakalamayan başarılı oyuncu, son olarak 8. haftada oynanan Trabzonspor karşılaşmasında ağları havalandırmıştı.

Akhisarspor’un 3-1 yenildiği maçta penaltıdan golü bulan Seleznyov Süper Lig’de ve UEFA Avrupa Ligi’nde beklenen etkiyi gösteremedi. Adı Galatasaray’la anılan 33 yaşındaki forvetin devre arasında satılması da gündeme geldi.

Devre arasında kadrosun kaliteli bir golcü kazandırmak isteyen Akhisar yönetiminin oyuncunun menacerine gelen teklifleri değerlendireceklerini iletti.

(Fanatik)

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