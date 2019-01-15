Galatasaray Semih ve Tetteh için Sparta Prag'ın kapısını çaldı

G.SARAY’DA transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, stoper ve forvet transferinde hedeflerini belirlemiş durumda. Aslan’da öncelik Sparta Prag forması giyen stoper Semih Kaya ve forvet Benjamin Tetteh transferlerini bitirmek… Her iki oyuncu da prensip anlaşmasına varıldı. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Çekya ekibinin idarecilerini ikna etme turlarına zaman kaybetmeden başladı. Belhanda’nın satışından gelecek sıcak para bu iki transferde G.Saray’ın en büyük kozu olacak. Sarı-Kırmızılı Yönetim, iki oyuncu için Çekya ekibine paket bir teklif sunacak.

YUVAYA DÖNÜŞ YAKIN GÖZÜKÜYOR

2017 yılının yazında Galatasaray’dan ayrılan Semih Kaya, bu sezon 12 resmi karşılaşmada 1055 dakika forma giydi. Daha fazla oynamak isteyen 28 yaşındaki stoperin, Çekya ekibi ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sparta Prag’da takımını en çok kazanan oyuncularından olan Semih’in ayrılmasına sıcak bakılıyor. Başarılı oyuncu, G.Saray’dah ayrılırken kulübüne 2 milyon euro bonservis bedeli kazandırmıştı. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerin bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

ZORUNLU SATIN OPSİYONU OLACAK

Geniş forvet listesinde bir çok isimle görüşen G.Saray’da Benjamin Tetteh ismi ön plana çıkmış durumda. Çekya ekibi 21 yaşındaki pivot santrafor için 12 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim 8 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu ile bu transferi noktalamak istiyor. Tetteh’in kulübü ile 2022 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Başarılı forvet 22 karşılaşmada 1613 dakika sahada kaldı. Tetteh bu süre içinde 9 gol atarak takımına katkı sağladı. Bu performansıyla bir çok Avrupa ekibinin dikkatini çekti.

(Aksam)