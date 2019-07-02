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Galatasaray, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz transferlerini KAP'a bildirdi

Galatasaray, Jimmy Durmaz ile 3 yıllık, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık anlaşma imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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ŞENER ÖZBAYRAKLI AÇIKLAMASI
 
Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcu Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti. 2020-2021 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti."
 
JIMMY DURMAZ AÇIKLAMASI
 
Profesyonel futbolcu Jakup Jimmy Durmaz ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
 
2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti 
2020-2021 sezonu için net 7.000.000 sabit transfer ücreti 
2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti
 
ŞENER ÖZBAYRAKLI’NIN AÇIKLAMALARI
 
Şener Özbayraklı imzasının ardından yaptığı açıklamada "Çok büyük bir camiaya geldim, inanılmaz heyecanlıyım. İnşallah buradaki başarılarda benim de bir katkım olur. Ben de bir parçası olurum. İki taraf için de hayırlı olsun. Fatih hocamın beni istemesi gurur verici bir şey. Milli takımda yıllarca beraber çalıştık. Buraya gelmemde çok katkısı var. İnşallah onu mahcup etmem." dedi.
 
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İLK KEZ TADACAĞIM"
 
Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma giyeceğini vurgulayan Şener Özbayraklı "Türkiye'de taraftarın ne olduğunu bilen bir insanım. Takımım için elimden geleni yapacağım. İnşallah onların desteğiyle başarılar yakalarız. Kariyerimde Şampiyonlar Ligi maçı yok. İlk burada tadacağım. Onun için kendimi motive edeceğim. Çok üst düzey maçlar olacak." ifadelerini kullandı.
 
JIMMY DURMAZ’IN AÇIKLAMALARI
 
Jimmy Durmaz, transferinin ardından "Galatasaray'a transfer olduğum için çok mutluyum. Formayı ilk giydiğim andan itibaren gururlandım. Taraftarımıza seneye tekrar şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağımızın sözünü veririm." dedi.
 
"TÜRKİYE'NİN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜ"
 
Fatih Terim ile görüştüğünü de açıklayan Jimmy Durmaz, "Fatih hoca ile konuştuk. Çok beğendiğim bir teknik direktör. Türkiye'nin en iyi teknik direktörü. Onunla çalışmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Dolu statlar önünde tekrar şampiyon olacağız." diye konuştu.

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