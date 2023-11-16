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Spor

Galatasaray, Sergio Oliveira için tekliflere açık

Galatasaray'da bu sezon beklentileri karşılayamayan Sergio Oliveira için sürpriz bir karar alındı. İşte detaylar...

Fanatik16 Kasım 2023 Perşembe 11:13 - Güncelleme:
Galatasaray, Sergio Oliveira için tekliflere açık
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Adı yaz döneminde de satış listesinde yer alan fakat hedeflenen takviyeler yapılamayınca takımda kalan Sergio Oliveira'daki performans düşüşü devam ediyor.

Bayern Münih deplasmanında Bakambu'ya yaptığı asistle dikkat çeken Portekizli orta saha, Hatay karşısında ilk 11'de yer almış, ancak sezonun en kötü oyunlarından birini ortaya koymuştu.

Okan Buruk'un, iyi bir teklif gelmesi halinde Oliveira'nın satılmasını ve yerine bir takviye daha yapılmasını talep etti.

31 yaşındaki futbolcunun adı yaz döneminde Suudi Arabistan kulüpleriyle anılıyordu.

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