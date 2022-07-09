İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2022 Cumartesi / 10 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2754
  • EURO
    17,6071
  • ALTIN
    967.975
  • BIST100
    2434.02
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Sergio Oliveira'yı duyurdu
Spor

Galatasaray, Sergio Oliveira'yı duyurdu

Galatasaray Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'nın transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Porto ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

AA9 Temmuz 2022 Cumartesi 00:28 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'de Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira'nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Porto ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Kariyerine ülkesinin önemli takımlarından Porto'da başlayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Portekiz'de Beira-Mar, Penafiel, Paços Ferreira, Belçika'da Mechelen, Fransa'dan Nantes, Yunanistan'da PAOK ve İtalya'da Roma takımlarında forma giydi.

kulüpler düzeyinde 352 resmi maça çıkan Oliveira, 63 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli futbolcu, Portekiz A Milli Futbol Takımı'nın da 13 kez formasını terletti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.