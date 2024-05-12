İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2024 Pazar / 5 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2234
  • EURO
    34,9331
  • ALTIN
    2444.47
  • BIST100
    10218.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Galatasaray seriyi 24'e çıkardı

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçıyla Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 24'e çıkardı.

IHA12 Mayıs 2024 Pazar 22:52 - Güncelleme:
Galatasaray seriyi 24'e çıkardı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 99 yaptı ve ligin bitmesine 2 hafta kala takipçisi Fenerbahçe ile olan 6 puanlık farkı korudu.

Cimbom, bu maçla birlikte Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 24'e yükseltti. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor'a kaybeden Aslan, daha sonraki müsabakalarda 22 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Galatasaray, ayrıca son 17 lig karşılaşmasından da 3 puanla ayrıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.