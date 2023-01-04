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Spor

Galatasaray seriyi 8 maça yükseltti

Süper Lig'in 17. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Galatasaray, resmi maçlarda üst üste 8. galibiyetini aldı.

IHA4 Ocak 2023 Çarşamba 22:22 - Güncelleme:
Galatasaray seriyi 8 maça yükseltti
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'nü mağlup etmesiyle galibiyet serisini 8'e çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu maçların 6'sını ligde, 2'sini de kupada kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece bu sezonki galibiyet serisine de devam etti. Aslan bu maçla birlikte 6'sı Spor Toto Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere seriyi 6'ya çıkardı.

Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü'nü, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti.

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