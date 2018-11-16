Galatasaray sezon başında transfer edemediği Anthony Modeste'ye ocakta imzayı attırıyor

Liglere verilen milli arayla birlikte, Galatasaray’ın transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-Kırmızılılar, kadroya 2 forvet birden takviye etmek istiyor. Teknik direktör Fatih Terim’in listesi doğrultusunda temaslara geçen yönetimin ilk hedefi Modeste. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, transferin son günlerinde alamadıkları Modeste için, Çin kulübü Quanjian’dan sert bir mesaj aldıklarını açıklamıştı. 25 milyon Euro gibi bir tazminatla karşılaşmak istemeyen Sarı- Kırmızılılar, bu kez işi sağlam tutacak.

Sözleşmesini feshetti

Yönetimin, birkaç gün içinde Quanjian kulübüyle temasa geçerek Modeste’nin bonservis durumu hakkında bilgi isteyeceği öğrenildi. 30 yaşındaki Fransız golcüyü ikna eden Galatasaray cephesi, Çin kulübünün vereceği cevaba göre hareket edecek. Modeste, kontratını tek taraflı olarak fesh etmiş ve Almanya’ya giderek Köln’ün genç takımıyla çalışmalara başlamıştı. Galatasaray bu transferi bonservis bedeli ödemeden resmiyete dökmeyi hedefliyor.

(Fanatik)