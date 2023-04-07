Galatasaray sezon sonunda 8 isim isimle yolları ayırıyor

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, yeni sezon öncesi şimdiden 8 ismin biletini kesti. İşte Galatasaray'da gelecek sezon olmayacak o isimler...

TAYLAN ANTALYALI

2019'da bedelsiz olarak kadroya dahil edilen Taylan Antalyalı, 3 yıl forma giydikten sonra sezon başında Ankaragücü'ne kiralandı. Burada takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Taylan Başkent ekibinde, 22 maçta 1.468 dakika süre aldı ve 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 2026 yazında kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro...

ALEXANDRU CICALDAU

2021 yazında 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Alexandru Cicaldau, G.Saray'da eleştirilerin hedefi oldu. Rumen oyuncu, sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Ittihad Kalba'ya kiralandı. Burada 21 lig maçına çıkan Rumen oyuncu, 4 gol - 4 asistlik performans gösterdi. 2026 yazında kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...

ALPASLAN ÖZTÜRK

2021 yazında Galatasaray'a bedelsiz şekilde gelen Alpaslan Öztürk, sarı-kırmızılılarda beklenen performansı sergileyemedi. Sezonu 1. Lig ekibi Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki stoperle yollar ayrılacak. Alpaslan Öztürk Eyüpspor'da 12 maça çıktı ve 868 dakika süre alarak 1 gol kaydetti. 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 700 bin Euro...

MUSTAFA MUHAMMED

2021 devre arasında 2 milyon Dolar kiralama ve 4 milyon Dolar satın alma opsiyonula birlikte transfer edilen Mustafa Muhammed, Cimbom'da iyi bir performans sergiledi. Mısırlı yıldız sezon başında Ligue 1 ekibi Nantes'a kiralandı ve ligde 29 maçta 6 gol - 3 asistlik performans sergiledi. 2025 yazında kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro...

CHRISTIAN LUYINDAMA

2019 devre arasında 3 milyon Euro kiralama ve 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte toplam 8 milyon Euro maliyetle gelen Christian Luyindama, ilk geldiğinde iyi bir performans sergiledi. Demokratik Kongolu stoper milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından kendini toparlayamadı ve formasından uzakta kaldı. Sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren Luyindama, 5 maçta 386 dakika süre alabildi.

OLIMPIU MORUTAN

2021 yazında Galatasaray'a 4.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılılarda 1 sezon forma giydikten sonra Pisa'ya kiralandı. Serie B ekibinde başarılı bir performans sergileyen Rumen oyuncu, 29 maçta 6 gol - 7 asistlik performans gösterdi. 2026 yazında kadar mukavelesi olan 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...

EMRE KILINÇ

2020 yazında bonservisi elinde bir şekilde Galatasaray'a gelen Emre Kılınç, sezon başında Taylan Antalyalı'yla birlikte Ankaragücü'ne kiralandı. 22 Süper Lig maçında süre alan Emre, takımı adına 2 gol - 3 asistlik performans gösterdi. 2024 yazında kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro...

OĞULCAN ÇAĞLAYAN

2020 yazında G.Saray'a transfer olan Oğulcan Çağlayan, 1.5 sezon sarı-kırmızılı takımda forma giydi. Daha sonra sırasıyla Eyüpspor, Giresunspor ve Pendikspor'la süre aldı. Sezona 1. Lig ekibi Pendikspor'da devam eden Oğulcan, 8 maçta 156 dakika süre aldı ve skor katkısı sağlayamadı. 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 475 bin Euro... Galatasaray bu oyunculara teklif gelmesi halinde kolaylık sağlayacak. Bu sayede hem bonservis geliri elde edilecek hem de maaş yükü azaltılacak.