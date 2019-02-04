Galatasaray sezon sonunda Muslera ile masaya oturacak

7,5 yıldan beri Galatasaray formasını başarılı bir şekilde giyen ve sarı kırmızılı kulüpte 4 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Fernando Muslera dönemi artık sona eriyor…

Galatasaray’dan yıllık 4 milyon civarında para alan ve sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın en fazla kazanan kalecilerin başında gelen Muslera bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratırken, Uruguaylı file bekçisi için ‘sezon sonunda gönderilecek’ iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Son oynayan Alanyaspor maçında Djalma Campos’tan hatalı bir gol yiyen ‘Nando’ kötü gidişatına son veremezken, tecrübeli kalecinin bu sezon çıktığı 27 maçın büyük çoğunluğunda formsuz hali dikkatlerden kaçmıyor. Fenerbahçe derbisinde yaptırdığı penaltı, Ç.Rizespor maçında Aminu’dan yediği gol, Schalke karşılaşmasında hatalı çıkışı sonucunda takımını geriye düşürmesi ve Djalma Campos faciası Muslera’nın kredisini bir hayli tüketirken, oyuncunun fazla maaş alması sezonun sonunda ‘Ya Feda ya Veda’ ihtimalini oldukça güçlendiriyor.

Ocak ayında Akhisarspor’un tecrübeli kalecisi Fatih Öztürk’le ilgilenen Galatasaray’da yedek bekleyen İsmail Çipe’nin performansı alkış toplarken, sezon sonunda Muslera hakkında son kararı yine Fatih Terim’in vereceği öğrenildi. Her transfer sezonunda adı büyük kulüplerle anılan Fernando Muslera’nın şu anda 5 milyon euroluk piyasası (Transfermarkt’a göre) bulunurken, sarı kırmızılı yönetimin 2021’e kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Nando’dan hem para kazanmayı hem de yüklü maaş sorunundan kurtulmayı planladığı öğrenildi.

(Aksam)