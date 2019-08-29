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Galatasaray siftah için Kayseri’de! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig’de 3. haftanın ilk gününde Galatasaray, Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.

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SÜPER Lig’de 3. haftanın ilk gününde Galatasaray, Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. 20.30’daki mücadele beIN Sports 1’den ekrana gelecek ve maçı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Lige istediği gibi bir giriş yapamayan ve 2 maçta 1 puan alabilen son şampiyon Galatasaray, Kayseri’de galibiyet hasretini bitirmeye çalışacak. Aslan’da Emre Akbaba, ev sahibinde Şamil, Kravets ve Alpay sakat. Bu arada PFDK, Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Seri’ye 2 maç ceza verdi.

Kayserispor: Lung, Yasir, Abdennour, Poulain, Lopes, Djedje, Ziya, Hanrique, Rianstra, Mensah, Umut

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Nzonzi, Belhanda, Adem, Feghouli, Babel

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