Galatasaray siftah için Kayseri’de! İşte muhtemel 11'ler
Süper Lig’de 3. haftanın ilk gününde Galatasaray, Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.
SÜPER Lig’de 3. haftanın ilk gününde Galatasaray, Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. 20.30’daki mücadele beIN Sports 1’den ekrana gelecek ve maçı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Lige istediği gibi bir giriş yapamayan ve 2 maçta 1 puan alabilen son şampiyon Galatasaray, Kayseri’de galibiyet hasretini bitirmeye çalışacak. Aslan’da Emre Akbaba, ev sahibinde Şamil, Kravets ve Alpay sakat. Bu arada PFDK, Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Seri’ye 2 maç ceza verdi.
Kayserispor: Lung, Yasir, Abdennour, Poulain, Lopes, Djedje, Ziya, Hanrique, Rianstra, Mensah, Umut
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Nzonzi, Belhanda, Adem, Feghouli, Babel
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