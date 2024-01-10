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Spor

Galatasaray, Sivas'a gitti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacağı maç için Sivas'a gitti.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 17:23 - Güncelleme:
Galatasaray, Sivas'a gitti
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Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında yarın EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesi, Sivas'a geldi.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, çiçek verdikleri teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bazı taraftarlar meşale yakarak takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray takımı, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

EMS Yapı Sivasspor ile Galatasaray, yarın saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

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