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Spor

Galatasaray, Sivas'a hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

IHA26 Aralık 2022 Pazartesi 14:47 - Güncelleme:
Galatasaray, Sivas'a hazırlanıyor
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, savunma ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Galatasaray, hafta sonu oynadığı İstanbulspor'u son dakikalarda zorlanmasına rağmen 2-1 mağlup etmiş ve Liderlik koltuğuna oturmuştu.

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