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Spor

Galatasaray Sivasspor deplasmanında

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.

AA12 Aralık 2021 Pazar 10:13 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 10:13
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Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde 19 puan ile 12'nci sırada bulunan Sivasspor, 23 puanla 7'nci sırada yer alan rakibi Galatasaray karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da Aaron Appindangoye sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Sefa Yılmaz ve Fredrik Ulvestad'ın durumuna ise teknik ve sağlık ekibi karar verecek.

Kırmızı-beyazlıların savunma oyuncusu Uğur Çiftçi ise kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada sahadaki yerini alamayacak.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

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