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Spor

Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 15:54 - Güncelleme:
Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

GALATASARAY'IN LİGDEKİ DURUMU

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 18 maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 47 puanla Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada yer aldı.

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