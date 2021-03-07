07 Mart 2021 Pazar 23:34 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 23:37

Fanatik yazarı Deniz Çoban'ın Beinsports'taki açıklamaları şu şekilde:

Ali Şansalan çok dağınık bir maç yönetti. iki takım lehine de önemli kart hataları yaptı.

"ONYEKURU ÇOK NET SARI KART"



Onyekuru'nun eli Max Gradel'in yüzüne geliyor. Çok net sarı kart. Artık bunların atlanmaması lazım.

Onyekuru daha sonra Uğur Çiftçi'nin savunmasız yerine müdahalede bulunuyor. Burada acımasız bir faul yok, dolayısıyla kırmızı kart yok ama sarı kart olması gerekirdi. 10 üzerinden 7 bu faul aslında...

"MUSLERA UZAKTAN GELİYOR, NET SARI KART"



Linnes ve Max Gradel'in taç çizgisi bölgesindeki pozisyonu için çarpışma da dersiniz, faul de dersiniz. bu hakeme kalmış. Ama sonra ortalık karışıyor. Muslera uzaktan geliyor. Eğer oraya kaleci gelmişse, hakem onu forma renginden net görür ve sarı kart olması gerekir. Kaptan olması hiçbir şeyi değiştirmez. Hakemler sezon başından beri bunlara sarı kart göstermiyorlar. Uygulama yok ama kural sarı kart. Avrupa hakemliğinden bu pozisyonlardan dolayı uzaklaşıyoruz. Uzaktan geldin mi sarı kart.

"ONYEKURU'YA YAPILAN HAREKET PENALTI AMA OFSAYT GİBİ DE DURUYOR. ÇİZGİ ÇEKİLMESİ LAZIM"



Onyekuru'nun ilk yarının son anlarındaki pozisyonunda bir penaltı var. Sivassporlu oyuncu önce Onyekuru'ya vuruyor sonra topa vuruyor. Bu penaltı. Bu şüpheyi ortadan kaldırmak için ofsaytı göstermeleri gerekir. Çizgi ekrana gelmedi. Çekildi mi bilmiyoruz. Burada bir penaltı var. Gözümüzle baktığımızda ofsayt görülüyor. Ama göz yanılabilir. Şüpheleri gidermek adına çizgi çizilmeliydi ama yapılmadı.

"ZİYA'YA KIRMIZI"



Ali Şansalan burada Ali Palabıyık'la ne konuşuyor. Öncesinde bir ihlal var. Boyd, Gedson'un ayağına basıyor. Sarı kart. Sonrasında ise Onyekuru'ya yapılan hareket var. Acımasız ve gaddarca ise kırmızı kart çıkar. Bu hareket yüze veya göğüse gelse tehlikeli olur. Kısmen kalçaya, yani daha az tehlikeli bir yere geliyor. Ama Ziya ayağını kaçırabilir. Dizini bükebilir. Hakemi haksız da haklı da çıkaracak argümanlar var.

'Yüzde 100 kırmızı kart' diyemezsiniz. Ama bence kırmızı olması daha iyi olurdu ama asıl sorun burada faul bile çalınmadı. Maalesef bir de 'Topa vurdu' diyor. Hakemlerin de kafasını karıştırdılar. IFAB bu tür hareketlerde 'Topla oynamanın hiçbir önemi yoktur' diyor. Yine de bu hakem kararıdır. Ama kırmızı kart daha çok yakışır. Faul çalınmaması ve sarı kart çıkmaması daha önemli. Bu 10 üzerinden 8'lik bir faul.

"YATABARE ELLE ALMIYOR"



Yatabare'nin sarı kartı var ama her elle oynama sarı kart olmaz. Hakem çok büyük bir hata yapıyor. Sivasspor çok ciddi bir kontratağa gidiyor. Zaten Sivasspor gol atsa, VAR devreye girer ve eğer el var ise iptal ederdi ama görmeden çalıyor ve Sivasspor'un çok ciddi bir atağını durduruyor.

"MARCAO'NUN ATILMASI GEREKİRDİ"



Muslera'nın alkışını yardımcı hakem söylüyor. O sırada Marcao da müdahalede bulunuyor ve o da sarı kart görüyor. Ondan sonra göğüsüyle bir kez daha hakemi itiyor. Bunun da sarı kart olması ve hakemin Marcao'yu atması gerekirdi. Bunu atlamaması gerekirdi.