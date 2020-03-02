İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1914
  • EURO
    6,9141
  • ALTIN
    319.122
  • BIST100
    107310
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Sivasspor maçının o saatte talebini istedi!
Spor

Galatasaray, Sivasspor maçının o saatte talebini istedi!

Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi, Galatasaray'ın Sivasspor ile deplasmanda oynayacakları maçın saatinin 16:00'a alınmasını talep ettiğini söyledi.

02 Mart 2020 Pazartesi 21:52 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 21:52

Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi, Katar'da açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın saatinin 19:00'dan 16:00'a alınması için talepte bulunduğunu kaydeden Saad Saleh Al-Hudaifi, "Galatasaray, Sivasspor maçının saat 16.00'da oynanmasını istiyor. Biz bu öneriye sıcak bakıyoruz. TFF temelde saat değişikliğine karşı değil ancak bunun için saat 19.00 slotuna başka bir büyük takımın maçını koyması gerekiyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın talebinin kabul görmesi için maç saatlerindeki değişiklikten etkilenecek tüm takımların onayına ihtiyaç var. Son kararı TFF verecek" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG'DE 25. HAFTA MAÇLARI

6 MART CUMA

20:00 Beşiktaş - Ankaragücü

7 MART CUMARTESİ

17:00 Gaziantep - Trabzonspor

17:00 Göztepe - Başakşehir

20:00 Fenerbahçe - Denizlispor

8 MART PAZAR

19:00 Sivasspor - Galatasaray

Rejim telsizcisi düşen uçakları ararken haberi muhalif telsizciden aldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Suriye'deki Rus hava savunma sistemleri tamamen faydasız
Suriye'deki Rus hava savunma sistemleri tamamen faydasız

Suriye'deki Rus hava savunma sistemleri tamamen faydasız

ABD Savunma Bakanı paylaştı: Çarpıcı 'Türk general' detayı
ABD Savunma Bakanı paylaştı: Çarpıcı 'Türk general' detayı

ABD Savunma Bakanı paylaştı: Çarpıcı 'Türk general' detayı

'9 yılda ilk defa gökyüzündeki bir uçaktan korkmadık'
'9 yılda ilk defa gökyüzündeki bir uçaktan korkmadık'

'9 yılda ilk defa gökyüzündeki bir uçaktan korkmadık'

Rejim telsizcisi düşen SU-24'ü ararken bu sesi duydu: Vuruldu. Vuruldu. Vuruldu...
Rejim telsizcisi düşen SU-24'ü ararken bu sesi duydu: Vuruldu. Vuruldu. Vuruldu...

Rejim telsizcisi düşen SU-24'ü ararken bu sesi duydu: Vuruldu. Vuruldu. Vuruldu...
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.