Galatasaray, Sivasspor mesaisini sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 15'inci haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Öte yandan İsmail Jakobs tedavisinin ardından rehabilitasyon kondisyoner ekibi gözetiminde saha çalışmalarına başladı. Abdülkerim Bardakcı'nın tedavisine devam edilirken, Kaan Ayhan ise tedavisinin ardından salonda çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.