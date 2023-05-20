Galatasaray, Sivasspor mesaisini tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Demir Grup Sivasspor'la yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların pas çalışmasıyla başladı belirtildi.
Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği kaydedildi.
Galatasaray, yarın saat 19.00'da Nef Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak.
Bu sezon 32 resmi maç oynayan Galatasaray 24 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet elde ederek 76 puanla Süper Lig'de 1. sırada yer alıyor.