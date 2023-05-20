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Spor

Galatasaray, Sivasspor'u ağırlıyor! İşte muhtemel ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 35.haftasında lider Galatasaray, Sivasspor'u ağırlayacak. İşte muhtemel ilk 11'ler.

20 Mayıs 2023 Cumartesi 09:55 - Güncelleme:
Galatasaray, Sivasspor'u ağırlıyor! İşte muhtemel ilk 11'ler
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Galatasaray - Sivasspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 32 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Topladığı 76 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5'er puan önünde bulunuyor.

Demir Grup Sivasspor ise ligde oynadığı 33 maçın 10'unu kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 16'sını kaybetti. 37 puanı bulunan Sivas temsilcisi, averajla 11. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Eksikler

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan Nicolo Zaniolo kadroda yok.

Sivasspor'da Ziya Erdal ve Murat Paluli'nin sakatlığı bulunurken, Mustapha Yatabare, Dimitrios Goutas, Fredrik Ulvestad ve Erdoğan Yeşilyurt ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Sivasspor

Ali Şaşal, Alaaddin, Camara, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Robin, Charisis, Saiz, N'Jie, Gradel, Caicedo

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