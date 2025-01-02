İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2025 Perşembe / 3 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3442
  • EURO
    36,3603
  • ALTIN
    3018.35
  • BIST100
    9961.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray sol bek için rotayı İngiltere'ye çevirdi
Spor

Galatasaray sol bek için rotayı İngiltere'ye çevirdi

Ara transfer döneminde sol bek takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'ın İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City'de forma giyen Milan van Ewijk'i gündemine aldığı öne sürüldü.

Haber Merkezi2 Ocak 2025 Perşembe 19:34 - Güncelleme:
Galatasaray sol bek için rotayı İngiltere'ye çevirdi
ABONE OL

Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Soccer News'in haberine göre sarı kırmızılılar, Championship ekibi Coventry City'de forma giyen 24 yaşındaki Hollandalı oyuncu Milan van Ewijk için İngiliz ekibiyle görüşüyor.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNE BAŞLANACAK

Sarı kırmızılı takım, bonservis konusunda İngiliz ekibiyle anlaşma sağlaması halinde Hollandalı oyuncuyla sözleşme görüşmelerine başlayacak.

PERFORMANSI

Bu sezon Coventry formasıyla 28 maça çıkan Van Ewijk, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.