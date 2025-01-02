Galatasaray sol bek için rotayı İngiltere'ye çevirdi

Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Soccer News'in haberine göre sarı kırmızılılar, Championship ekibi Coventry City'de forma giyen 24 yaşındaki Hollandalı oyuncu Milan van Ewijk için İngiliz ekibiyle görüşüyor.
SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNE BAŞLANACAK
Sarı kırmızılı takım, bonservis konusunda İngiliz ekibiyle anlaşma sağlaması halinde Hollandalı oyuncuyla sözleşme görüşmelerine başlayacak.
PERFORMANSI
Bu sezon Coventry formasıyla 28 maça çıkan Van Ewijk, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.