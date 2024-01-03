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  • Galatasaray sol bek transferini bitirdi! 18'lik yıldızla anlaşma tamam
Spor

Galatasaray sol bek transferini bitirdi! 18'lik yıldızla anlaşma tamam

Galatasaray, sol beki Angelino ile yollarını ayırmaya hazırlanırken o bölgeye alternatif bir isim için arayışlarını bitirdi. Sarı kırmızılı ekip, Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz ile karşılıklı anlaşmaya vardı.

3 Ocak 2024 Çarşamba 22:53 - Güncelleme:
Galatasaray sol bek transferini bitirdi! 18'lik yıldızla anlaşma tamam
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Angelino ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, sol bek transferinde Freiburg forması giyen 18 yaşındaki oyuncu Berkay Yılmaz'ı gözüne kestirmişti. Sarı-kırmızılılarda genç oyuncu için hareketli dakikalar başladı.

Sports Digitale'nin haberine göre; Galatasaray, genç oyuncu Berkay Yılmaz ile karşılıklı anlaşmaya vardı.

CEVAP BEKLENİYOR

Freiburg'a daha önce resmi teklifte bulunan Sarı-kırmızılı ekibin, Alman ekibinden gelecek cevabı beklemeye başladığı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Güncel piyasa değeri 250 bin euro olarak gösterilen Berkay Yılmaz'ın Alman ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Freiburg II takımında bu sezon 6 maçta sahaya çıkan Berkay Yılmaz, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

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