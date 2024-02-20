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Spor

Galatasaray sol bekini buldu! Derrick Köhn geçer not aldı

Galatasaray aradığı sol beki sonunda buldu. Sarı-kırmızılıların Hannover'dan kadrosuna kattığı Derrick Köhn, ilk maçında sergilediği başarılı performansla büyük beğeni topladı. İşte detaylar...

Sabah20 Şubat 2024 Salı 10:10 - Güncelleme:
Galatasaray sol bekini buldu! Derrick Köhn geçer not aldı
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Galatasaray, Ankaragücü'nü mağlup ederken yeni transfer Derrick Köhn etkili futboluyla öne çıktı.

İLK MAÇINDA GEÇER NOT ALDI

8. dakikada önemli bir atağı kesen, Cephas ve Olimpiu Morutan'ı sahadan silen ve hiç çalım yemeyen Alman futbolcu, 8 ikili mücadeleyi kazanarak savunmada geçer not aldı.

HÜCUMA DA KATKI VERDİ

Hücuma da tam destek veren Derrick Köhn, 66. dakikada Mauro Icardi'ye asist yaptı ama faul yaptığı gerekçesiyle gol geçerli olmadı.

Uzun süredir sol bek arayışını sürdüren Galatasaray'da Alman ekibi Hannover'dan 3.3 milyon Euro'ya transfer edilen Derrick Köhn açığı kapatacağını ortaya koydu.

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