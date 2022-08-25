Galatasaray, Milan'ın sol beki Fode Ballo-Toure'yi kadrosuna katmak için İtalyan kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor.

GALATASARAY, BALLO-TOURE TRANSFERİ İÇİN GAZA BASTI

Milan'da Theo Hernandez'in gölgesinde kalan ve ilk 11'de forma şansı bulamayan Ballo-Toure, transfer döneminin son günlerinde kulübünden ayrılmak istiyor. Bu durumu transfer pazarlığında avantaj olarak kullanmak isteyen Galatasaray ise son birkaç saat içinde Senegalli sol beki kadrosuna katmak için gaza basmış durumda.

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MİLAN BONSERVİSİYLE VERMEK İSTİYOR

Milan ile sarı kırmızılı kulüp arasında pazarlıklar sürüyor ancak henüz bir anlaşma sağlanmış değil. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray futbolcuyu 2 milyon avroluk bir kiralama bedeliyle kadrosuna katmak istiyor. İtalyan kulübü ise Ballo-Toure'yi bonservisiyle satmak amacında ve 5 milyon avro talep ediyor.

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İKİ TALİBİ DAHA VAR

Önümüzdeki birkaç saat içinde Galatasaray'ın Milan'ın isteklerine yaklaşıp yaklaşmayacağı transferde belirleyici rol oynayacak. Fode Ballo-Toure ile Fransa'nın Nice ve İngiltere'nin Nottingham Forest takımları da ilgileniyor.

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Geçen sezon Milan'da 12 resmi maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise İtalyan takımında henüz forma giyebilmiş değil.

Star Gazetesi