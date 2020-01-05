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Spor

Galatasaray sol kanadını yeniledi

Nagatomo ve Babel ile iki 33'lük sol kanada sahip olan Galatasaray, Saracchi & Onyekuru transferleri ile bu bölgede yeni döneme girdi.

05.01.2020  13:39 - Güncelleme: 05.01.2020  13:39

Ara transfere Leipzig'den Saracchi ve Monaco'dan Onyekuru hamlesiyle başlayan Galatasaray'da Fatih Terim'in dediği oldu.

Genç oyunculara yönelme kararı alan sarı-kırmızılılar, sol kanadını yeniledi.

Sezona 33 yaşındaki Nagatomo ve Babel'le başlayan Aslan'ın yeni sol beki Saracchi 21, sol açığı Onyekuru 22 yaşında.

MESAİ BAŞLADI

Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarına Florya'da dün akşam yaptığı idmanla başladı. Fatih Terim yönetimindeki antrenmana gözden çıkarılan Nzonzi ile Nagatomo katılmadı.

'SERİ' TEKLİFLER GELİYOR!

Cimbom'un, Fulham'dan kiraladığı ancak istediği verimi alamadığı Michael Seri'nin talipleri artıyor. Fildişili orta saha oyuncusunu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon da listesine aldı. Everton ve Monaco'nun da radarında bulunan Seri, bu sezon 10 maça çıkarken 1 gol attı, 1 asist yaptı.

(Sabah)

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