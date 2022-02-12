Galatasaray son 14 maçta bir galibiyet alabildi

12 Şubat 2022 Cumartesi 21:34 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 21:34

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da kötü gidişat devam ediyor.

Süper Lig'de bu sezon sergilediği kötü performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Miguel Cardoso'nun 69. dakikada kaydettiği golle 1-0 geriye düştü.

Maçın son bölümünde baskısını arttıran ve 84. dakikada Mustafa Muhammed ile skoru eşitleyen Galatasaray, kalan bölümde başka gol üretemedi ve taraftarı önünde bir puana razı oldu.

Galatasaray bu sonuçla puanını 29, Yukatel Kayserispor ise 35'e çıkardı.

SON 14 MAÇTA TEK GALİBİYET



Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde 21 gol gördü.

Galatasaray, ligdeki son 6 maçından ise 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle ayrılarak, galibiyet elde edemedi.