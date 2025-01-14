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Spor

Galatasaray son 16 için parkeye çıkıyor

Şampiyonlar Ligi play-in etabı 2. maçında temsilcimiz Galatasaray yarın deplasmanda Fransız ekibi Saint-Quentin Basket-Ball ile karşılaşacak.

AA14 Ocak 2025 Salı 10:58 - Güncelleme:
Galatasaray son 16 için parkeye çıkıyor
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Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ikinci maçında yarın deplasmanda Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball takımıyla karşılaşacak.

Saint-Quentin Arena'daki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, play-in etabındaki ilk maçında konuk ettiği rakibini 84-63 mağlup etmişti. Galatasaray, bu karşılaşmadan da galip ayrılması halinde organizasyonda son 16 turuna kalacak. Saint-Quentin Basket-Ball'ın kazanması halinde ise 21 Ocak Salı günü bir maç daha oynanacak.

Galatasaray, normal sezonda mücadele ettiği D Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci bitirerek play-in etabına kaldı.

Saint-Quentin Basket-Ball ise 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayarak C Grubu'nu üçüncü sırada tamamladı ve sarı-kırmızılı ekiple eşleşti.

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