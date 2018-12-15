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Galatasaray son 8 maçta sadece 1 kez kazandı

Spor Toto Süper Lig'de son 8 maçtan sadece 1 galibiyet alan Galatasaray'da düşüş sürüyor.

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Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da puan kayıpları devam ediyor.

Son dönemdeki kötü performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de zirve yarışı adına büyük önem taşıyan maçtan bir puan alabildi.

Karşılaşmada İrfan Can Kahveci'nin 18. dakikada kaydettiği golle 1-0 geriye düşen Galatasaray, rakibine 30. dakikada Eren Derdiyok'un penaltıdan attığı golle karşılık verdi.

Sarı-kırmızılı takım puanını 26'ya çıkarırken, Medipol Başakşehir ise 34 puanla liderliğini sürdürdü.

Son 8 maçta tek galibiyet

Galatasaray, Süper Lig'deki son 8 karşılaşmasının sadece birini kazandı.

Bu maçlarda sadece Kayserispor'u mağlup eden sarı-kırmızılı takım, Bursaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir ile berabere kaldı, Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'a yenildi.

Galatasaray bu müsabakalarda 8 puan toplarken 16 puan yitirdi.

Öte yandan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı son 13 karşılaşmada 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

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