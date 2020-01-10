Takvim 10.01.2020 10:37 - Güncelleme: 10.01.2020 10:37

Transfere hızlı bir giriş yapan ve Onyekuru, Saracchi, Sekidika gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Cimbom, stoper transferine de son noktayı koymayı planlıyor. Cimbom, İtalyan ekibi Sampdoria'da forma giyen Kolombiyalı Jeison Murillo için son kozunu oynayacak. Sarı-Kırmızılı Yönetimin tecrübeli oyuncunun menajeri ve kulübü ile masaya oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı öğrenildi.

İNADINDAN BU KEZ VAZGEÇECEK

Galatasaray Murillo'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor... Bir önceki görüşmede Sampdoria'nın oyuncuyu bonservisiyle vermek istediği ve görüşmelerin bu yüzden tıkandığı öğrenildi. Sampdoria'nın Galatasaray'ın yeni teklifine bu kez olumlu dönmesi bekleniyor.

2023 YILINDA SONA ERİYOR

Murillo'nun kulübü Sampdoria ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. 27 yaşındaki Kolombiyalı yıldız milli takımdan Radamel Falcao'nun yakın arkadaşı... Falcao da onun takıma katılmasını bekliyor.

Kolombiyalı stoper Murillo, Sampdoria formasıyla bu sezon 11 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu toplamda 840 dakika sahada kaldı.