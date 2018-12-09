Galatasaray Soriano'yu renklerine bağlıyor

Bafetimbi Gomis'i gönderdiğine bin pişman olan Galatasaray, ara transfer dönemi için önceliği bir forvet... Çin pazarına yönelen Aslan, Alan Carvalho ve Jonathan Soriano için girişimlere başladı. Brezilyalı Alan'ı Türkiye haklarına sahip menajerleri Özkan Doğan ve Baki Mercimek önerdi.

Ocak ayında serbest kalacak olan Alan'ın şartları; 3 milyon Euro imza parası, yıllık 2.5 milyon Euro menajerlik komisyonu... Bu talebi yüksek bulunan Alan'ı Galatasaray cephesi indirime zorlamaya başladı.

Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Alan bu sezon 19 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Gündemdeki diğer isim 33 yaşındaki İspanyol santrfor Jonathan Soriano...

Soriano, iki yıldır formasını giydiği Beijing Guoan'da 35 maçta 27 gol, 4 asistle oynadı ve Ocak'ta serbest kalıyor.

(Sabah)