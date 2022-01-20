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Spor

Galatasaray, Spar Girona'yı rahat yendi

Kadınlar EuroLeague B Grubu 12. hafta maçında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Spar Girona'yı 80-68 mağlup etti.

DHA20 Ocak 2022 Perşembe 00:28 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 00:28
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar EuroLeague B Grubu 12'nci haftasında Spar Girona'yı 80-68 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray, 5'inci galibiyetini elde ederken, Spar Girona ise 6 galibiyette kaldı.

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip 48-30 önde tamamladı. Galatasaray'da Pelin Bilgiç 18, Krajisnik 15, yeni transfer Kelsey Plum ise çıktığı ilk maçta 12 sayı üretti. Deplasman ekibinde ise Kennedy Burke ürettiği 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

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