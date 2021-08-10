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Spor

Galatasaray, St. Johnstone maçı taktiğini çalıştı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı St. Johnstone maçı hazırlıklarına devam ediyor.

AA10 Ağustos 2021 Salı 15:17 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 15:17
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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında 12 Ağustos Perşembe günü İskoçya'nın St. Johnstone takımına konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma oyunu oynanan antrenmanın ana kısmında bölgesel taktik çalışma gerçekleştirildi.

Son bölümünde sonuçlandırma çalışması yapılan idman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

St. Johnstone maçı için yarın saat 08.25'te Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Edinburgh'a gidecek Galatasaray Futbol Takımı, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını Perth kentinde müsabakanın oynanacağı McDiarmid Park'ta yapacak.

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