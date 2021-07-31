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Spor

Galatasaray-St Johnstone maçının bilet fiyatları belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan turunda 5 Ağustos Perşembe günü İskoç ekibi St Johnstone'u konuk edeceği maçın biletleri, 2 Ağustos Pazartesi günü satışa çıkacak.

AA31 Temmuz 2021 Cumartesi 16:11 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 16:11
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Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakanın bilet fiyatlarının 125 ile 750 lira arasında olduğu belirtildi.

Biletlerin "passo.com.tr" adresinden satışa sunulacağı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yer alan Passolig gişelerinin ise sadece maç günü açılacağı aktarıldı.

Geçen sezon kombine sahibi olanlara maça bedelsiz girebilme, 2019-2020 kombinesi, GS Bonus kartı, GSMobile ve GS logolu Passolig kartı bulunan taraftarlara ise öncelikli bilet alma hakkı tanınacağı kaydedildi.

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