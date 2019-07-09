32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7326
  • 6,432
  • 257.251
  • 98694.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray, Stefano Okaka için düğmeye bastı

Kadrosuna kaliteli bir golcü almayı planlayan Galatasaray, Watford’un satış listesine koyduğu Stefano Okaka için harekete geçti..

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MBAYE Diagne ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Senegalli oyuncunun yerini Çaykur Rizespor’un golcüsü Vedat Muriqi ile doldurmayı planlıyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve Sarı-Kırmızılılar, Kosovalı forveti ezeli rakibi Fenerbahçe’ye kaptırdı. Bu olay sonrasında rotasını yurt dışına çeviren Cim Bom, menajerler aracılığıyla önerilen Watford’un Nijerya asıllı İtalyan golcüsü Stefano Okaka’yı gündemine aldı.
 
3 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
 
GEÇTİĞİMİZ sezonun ikinci yarısını Udinese’de kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki golcü için Watford’a 3 milyon euro önerildi. Ancak, İngiliz ekibi Okaka için Galatasaray’dan 5 milyon euro istedi. Taraflar arasındaki pazarlıklar sürüyor. Gelen bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar’ın İtalyan golcü için üst limiti 3.5 milyon euro. Oyuncunun Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle G. Saray’a sıcak bakması da Cim Bom’un pazarlıklarda elini güçlendiriyor.
 
KİRALIK DA GELEBİLİR
 
TRANSFERİN hafta sonuna kadar netlik kazanması bekleniyor… Watford, eğer bonservis bedelinde indirime gitmezse bu kez satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapılacak. Aksi bir durum yaşanmaması halinde İtalyan santrfor gelecek yıl Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Kariyerine Cittadella takımında başlayan Okaka, Waford ve Udinese’nin dışında Roma, Modena, Brescia, Fulhma, Bari, Parma, Spezia, Sampdoria ve Anderlecth’te oynadı
 
Güneş
 
 

Bakan Çavuşoğlu memleketini tanıttı, kuzu sevdi, mantar topladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Terör örgütüne darbe! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne darbe! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sevilla’dan ‘Mesa’yı verelim’ önerisi

Sevilla’dan ‘Mesa’yı verelim’ önerisi

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Dezenformasyonu ortaya çıkaran SETA'ya karşı linç girişimi

Dezenformasyonu ortaya çıkaran SETA'ya karşı linç girişimi

Ev kadınlarına iyi haber: Faizsiz destek geliyor

Ev kadınlarına iyi haber: Faizsiz destek geliyor

Kilosu 20 liraya satılıyor, yüz güldürdü

Kilosu 20 liraya satılıyor, yüz güldürdü

Tapuda yeni dönem! Artık olmayacak

Tapuda yeni dönem! Artık olmayacak
 

POPÜLER HABERLER

THY’den duygulandıran Eren Bülbül paylaşımı

THY’den duygulandıran Eren Bülbül paylaşımı

300 yıllık! Dağdan gelen sularla besleniyor...

300 yıllık! Dağdan gelen sularla besleniyor...

'2030'dan geldim' demişti! Anlattıkları gerçekleşti

'2030'dan geldim' demişti! Anlattıkları gerçekleşti

Başkan Erdoğan'ın ilk durağı orası oldu

Başkan Erdoğan'ın ilk durağı orası oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA