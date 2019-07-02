30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,685
  • 6,4267
  • 254.566
  • 100.058
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray, Steven Nzonzi için harekete geçti

Galatasaray'da teknik heyetin raporunun harekete geçen yönetim, Roma'da top koşturan Steven Nzonzi için düğmeye bastı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şampiyon kadrosuna önemli takviyeler yapan Galatasaray'da transfer operasyonu sürüyor... Sözleşmesi biten Badou Ndiaye'nin yerine Ever Banega'yı getirmek için büyük çaba harcayan Sarı- Kırmızılılar şimdi de gündemine ön libero transferini aldı...
 
Sevilla ile masada olan Fernando Reges'in yerine yıldız arayışlarına başlayan yönetim rotasını İtalya'ya çevirdi.
 
YENİ SEZONDA DÜŞÜNÜLMÜYOR
 
Teknik heyet ve scout'un raporu sonarıs harekete geçen yönetim, Roma formasını giyen Steven Nzonzi'ye kancayı attı. Galatasaray yönetimi, İtalyan kulübünün yeni sezonda düşünmediği Fransız yıldız için kiralama teklifi yapacak.
 
Geçen sezon başında Sevilla'dan Roma'ya transfer olan 31 yaşındaki Nzonzi, İspanya'da uzun süre Banega ile birlikte forma giydi. Fransa'nın Dünya Şampiyonu kadrosuda yer alan yıldız futbolcu ile Arsenal'in de ilgilendiği belirtiliyor.
 
HESABINDAN G.SARAY'I SİLDİ
 
Sevilla ile görüşen Fernando, Instagram hesabından 'Galatasaray' ibaresini kaldırdı.
 
(Takvim)

Afganistan´ın başkenti Kabil´de terör saldırısı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

BM'deki skandala Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert tepki

BM'deki skandala Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert tepki

Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de

Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de

Terör örgütüne darbe: 166 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne darbe: 166 terörist etkisiz hale getirildi

Alev Alatlı: Batı'nın sadece müziği değil korkuları da klasiktir

Alev Alatlı: Batı'nın sadece müziği değil korkuları da klasiktir

YPG/PKK, BM'deki skandalla işlediği savaş suçunu itiraf etti

YPG/PKK, BM'deki skandalla işlediği savaş suçunu itiraf etti

Koç Üniversitesi’ni karıştıran olayda rektörün ifadesi ortaya çıktı

Koç Üniversitesi’ni karıştıran olayda rektörün ifadesi ortaya çıktı

Burası ne Antalya ne Bodrum! Türkiye'de bir ilk, akın ediyorlar

Burası ne Antalya ne Bodrum! Türkiye'de bir ilk, akın ediyorlar
 

POPÜLER HABERLER

Devlet dairesinde başörtülü kadına çirkin saldırı

Devlet dairesinde başörtülü kadına çirkin saldırı

Dikkat! Günde 5 bardaktan fazlası zarar

Dikkat! Günde 5 bardaktan fazlası zarar

Türkiye'de bir ilkti... Eşi benzeri bulunmuyor

Türkiye'de bir ilkti... Eşi benzeri bulunmuyor

Rami açık oto pazarını sizin için gezdik, işte otomobil fiyatları...

Rami açık oto pazarını sizin için gezdik, işte otomobil fiyatları...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA