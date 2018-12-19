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Galatasaray Strasbourg’un sağ beki Kenny Lala ile ilgileniyor

Galatasaray’ın Flamengo ile prensipte anlaşan Brezilyalı sağ bekin yerine Strasbourg’la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki Martinique’li savunmacıyı gündeme aldığı öğrenildi.

  • StarSpor
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CİM-BOM’DA devre arası yapılacak takviyeler için geri sayım sürerken, takımdan ayrılması gündemde olan Mariano’nun alternatifi de ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı yönetimin, ülkesinin takımlarından Flamengo ile el sıkıştığı iddia edilen Brezilyalı sağ bek Mariano’nun ayrılması durumunda Kenny Lala’yı renklerine bağlayacağı öğrenildi. Fransız ekibi Strasbourg’la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki Fransız asıllı Martinique’li sağ beke Teknik Direktör Fatih Terim’in de onay verdiği bildirildi. Lig 1’de bu sezon 3 gol, 4 asistle ön plana çıkan Lala, gerektiğinde sol bek de oynayabiliyor. Strasbourg’un Lala için 1.5-2 milyon euro talep ettiği kaydediliyor.

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