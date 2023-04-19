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Spor

Galatasaray, Stuttgart'lı Atakan Karazor'u yakından takip ediyor

Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'da forma giyen Atakan Karazor'u yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılıların Atakan Karazor için Stuttgart-Borussia Dortmund arasında oynanan maça gözlemci gönderdiği öğrenildi.

19 Nisan 2023 Çarşamba 17:30 - Güncelleme:
Galatasaray, Stuttgart'lı Atakan Karazor'u yakından takip ediyor
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Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın formasını giyen Atakan Karazor ile ilgileniyor.

DORTMUND MAÇINA SCOUT GÖNDERİLDİ

Bild'de yer alan habere göre, Galatasaray'ın 26 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi. Galatasaray'ın ayrıca, geçtiğimiz hafta sonunda oynanan Stuttgart - Borussia Dortmund karşılaşmasına Atakan için gözlemci gönderdiği aktarıldı.

10 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ

Stuttgart'ın, Atakan Karazor için beklentisinin 10 milyon euro olduğu kaydedildi. Ancak kulübün Bundesliga'dan düşmesi durumunda bu bonservis bedelinin düşebileceği öne sürüldü.

26 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'a sıcak baktığı ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimalinin kendisine cazip geldiği belirtildi.

STUTTGART'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan Stuttgart'ın sportif direktörü Fabian Wohlgemuth, Atakan Karazor'un geleceği ile ilgili açıklamada bulundu. Wohlgemuth, "Atakan'ın bizimle kendisini rahat hissettiğinden eminim. Atakan, defansif orta sahada rolünü buldu ve ilk 11'de istikrarlı bir hale geldi" diye konuştu.

2019 yılından bu yana Stuttgart'ın formasını giyen Atakan Karazor'un, Alman ekibi ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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