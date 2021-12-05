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Spor

Galatasaray Süper Lig'de kayıp

Avrupa'da eski günlerini hatırlayan Galatasaray, Süper Lig'de sıkıntılı dönemden geçiyor. Sarı kırmızılılar son oynanan Altay maçından da puan kaybıyla çıktı.

DHA5 Aralık 2021 Pazar 11:02 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 11:02
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Süper Lig'in 15'inci haftasında evinde Altay'ı ağırlayan Galatasaray, rakibiyle 2-2 beraber kalarak 2 puan daha kaybetti. Lider Trabzonspor ile aradaki puan farkı 16'ya çıkan Galatasaray, ligdeki kötü gidişata çözüm bulamıyor. Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK maçını kazanan sarı-kırmızılılar sonrasında oynadığı Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Altay maçlarının hiçbirinde galip gelemedi.

HALİL 70 GÜN SONRA

Galatasaray'da dün fileleri havalandıran isimlerden Halil Dervişoğlu, son olarak 26 Eylül'de oynanan Göztepe maçında gol kaydetmişti. Milli futbolcu 70 gün aranın ardından sarı-kırmızı formayla bir gol daha kaydetmeyi başardı.

BAŞKAN TEPKİ ALDI

Galatasaray camiasında başkan Burak Elmas'ın hafta içi ve dün yaptığı sert bulunmayan açıklamalardan sonra Galatasaray - Altay maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonu okların yeniden başkan Elmas'a çevrilmesine sebep oldu. Burak Elmas'tan Galatasaray camiası yeni aksiyonlar almasını bekliyor.

HEDEF LAZİO

Galatasaray'da bu kaybın hemen unutulup Lazio maçına odaklanılması isteniyor. UEFA Avrupa Ligi'ni lider tamamlamak hem zaman, hem de kura avantajı getirecek. Sarı-kırmızılılar, Lazio karşısında mağlup olmadığı takdirde grubunu birinci tamamlayacak.

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