Galatasaray, takım halinde PFDK'ya sevk edildi

İşte yapılan açıklama;
Hukuk Müşavirliği'nce 24.06.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
22.06.2020 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasının disiplin incelemesi devam etmektedir.
1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi ÖNDER AKDOĞAN'nın 19.06.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü'nün 20.06.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 10/4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü'nün 20.06.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.