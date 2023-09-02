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Spor

Galatasaray takım otobüsüne saldırı!

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde kısa süreli gerginlik yaşandığı açıklandı. Sarı kırmızılıların teknik heyetini taşıyan otobüse taşlı saldırı gerçekleşti.

2 Eylül 2023 Cumartesi 20:24 - Güncelleme:
Galatasaray takım otobüsüne saldırı!
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Görmek istemediğimiz olaylardan biri Gaziantep'te yaşandı. Galatasaray kafilesinin 4. hafta maçı için gittiği kentte Sarı-Kırmızılı personelleri taşıyan otobüse saldırı gerçekleşti!

Sağlı sollu taş yağmuruna tutulan otobüste üzücü bir durum yaşanmadı. İlerleyen dakikalarda Kalyon Stadı'na doğru Galatasaraylı futbolcuları taşıyacak otobüs de yola çıkacak.

Bu nedenle Gaziantep Emniyeti'nin geniş güvenlik önlemleri aldığı da gelen haberler arasında.GS TV, Gaziantep FK maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımın teknik heyetini taşıyan otobüsün taşlı saldırıya uğradığını duyurdu.

Galatasaray'ın otobüsüne yapılan bu saldırı sonrasında sadece maddi zarar olduğu, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

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